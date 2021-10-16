Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном уходе правления клуба.
"Если приостановление статьи 67 не будет одобрено, это приведет к отставке всего совета директоров", - сказал Лапорта.
Отметим, что статья 67 устава "Барселоны" гласит, что в случае экономических потерь в течение двух сезонов подряд правление должно подать в отставку и объявить о выборах нового президента.
Напомним, что недавно каталонский клуб официально объявил об убытках в размере 487 миллионов в сезоне 2020/2021. В сезоне 2019/20 также были зафиксированы убытки.
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