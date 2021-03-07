Новым владельцем "Милана" может стать молдавский бизнесмен

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Новым владельцем "Милана" может стать молдавский бизнесмен

Молдавский бизнесмен Александр Жуков хочет купить "Милан", сообщает Sportbox.

"Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдавии и основатель World Lab Technologies, Inc, выразил свою заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций известного итальянского клуба "Милан" Серии А. Это приобретение позволит удовлетворить давнее желание Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе, который все чаще внедряет новые технологии", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

После 25 туров "Милан" занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание миланцев от лидирующего "Интера" составляет шесть очков.

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