"Ньюкасл" нацелился на Неймара
Фото твиттер Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "Ньюкасл" рассматривает вариант с приобретением бразильца во время летнего трансферного окна.
Сколько "сороки" готовы заплатить за звёздного новичка, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
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|Вест Хэм Юнайтед
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