Оба матча "Бенфики" и "Арсенала" в Лиги Европы пройдут на нейтральных полях

Официальный сайт "Арсенала" сообщает, что оба матча 1/32 финала Лиги Европы против "Бенфики" "канониры" проведут на нейтральных полях.

Первый матч, который должен был пройти в Лиссабоне, состоится на стадионе "Олимпико" в Риме. Ответный поединок, вместо Лондона, пройдет в Греции, на домашнем стадионе "Олимпиакоса" — "Георгиос Караискакис" в Афинах

Игра в Риме намечена на 18 февраля. Ответный матч - на 25 февраля.