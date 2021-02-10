Оба матча "Бенфики" и "Арсенала" в Лиги Европы пройдут на нейтральных полях
Официальный сайт "Арсенала" сообщает, что оба матча 1/32 финала Лиги Европы против "Бенфики" "канониры" проведут на нейтральных полях.
Первый матч, который должен был пройти в Лиссабоне, состоится на стадионе "Олимпико" в Риме. Ответный поединок, вместо Лондона, пройдет в Греции, на домашнем стадионе "Олимпиакоса" — "Георгиос Караискакис" в Афинах
Игра в Риме намечена на 18 февраля. Ответный матч - на 25 февраля.
Напомним, это не первый случай переносов матчей Еврокубков. Ранее из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, были перенесены матчи "Мольде" — "Хоффенхайм" и "Реал Сосьедад" — "МЮ". Игры пройдут в Испании и Италии.
Читать также: Еще два матча Еврокубков перенесены на другие стадионы | http://soccernews.ru
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