Обвиняемый в избиении Фетисова помещен под домашний арест

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Обвиняемый в избиении Фетисова помещен под домашний арестФото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Обвиняемый в жестоком избиении директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова помещен под домашний арест.

31-летний монтажник "Мосводоканала" Жафяр Боровков будет находиться под домашним арестом 2 месяца.

"Чемпионат" также отмечает, что данная мера пресечения – временная, а срок может быть даже увеличен.

Напомним, что недавно Антон Фетисов попал в реанимацию после избиения.

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