Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А

Фото: твиттер Серии А/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура итальянской Серии А. Стоит отметить очередной поражение "Ювентуса", победы "Милана", "Интера" и "Наполи", а также ничью в матче между "Аталантой" и "Лацио".

Суббота, 30 октября

"Аталанта" - "Лацио" - 2:2

"Верона" - "Ювентус" - 2:1

"Торино" - "Сампдория" - 3:0

Воскресенье, 31 октября

"Интер" - "Удинезе" - 2:0

"Сассуоло" - "Эмполи" - 1:2

"Дженоа" - "Венеция" - 0:0

"Фиорентина" - "Специя" - 3:0

"Салернитана" - "Наполи" - 0:1

"Рома" - "Милан" - 1:2

Понедельник, 1 ноября

"Болонья" - "Кальяри" - 1:0

Положение команд: "Наполи", "Милан" - 31; "Интер" - 24; "Рома", "Аталанта" - 19; "Лацио", "Фиорентина" - 18; "Верона", "Ювентус", "Эмполи", "Болонья" - 15; "Торино", "Сассуоло" - 14; "Удинезе" - 11; "Сампдория", "Венеция" - 9; "Дженоа", "Специя" - 8; "Салернитана" - 7; "Кальяри" - 6.

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