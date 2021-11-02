Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А
Фото: твиттер Серии А/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура итальянской Серии А. Стоит отметить очередной поражение "Ювентуса", победы "Милана", "Интера" и "Наполи", а также ничью в матче между "Аталантой" и "Лацио".
Суббота, 30 октября
"Аталанта" - "Лацио" - 2:2
"Верона" - "Ювентус" - 2:1
"Торино" - "Сампдория" - 3:0
Воскресенье, 31 октября
"Интер" - "Удинезе" - 2:0
"Сассуоло" - "Эмполи" - 1:2
"Дженоа" - "Венеция" - 0:0
"Фиорентина" - "Специя" - 3:0
"Салернитана" - "Наполи" - 0:1
"Рома" - "Милан" - 1:2
Понедельник, 1 ноября
"Болонья" - "Кальяри" - 1:0
Положение команд: "Наполи", "Милан" - 31; "Интер" - 24; "Рома", "Аталанта" - 19; "Лацио", "Фиорентина" - 18; "Верона", "Ювентус", "Эмполи", "Болонья" - 15; "Торино", "Сассуоло" - 14; "Удинезе" - 11; "Сампдория", "Венеция" - 9; "Дженоа", "Специя" - 8; "Салернитана" - 7; "Кальяри" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17