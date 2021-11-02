Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А

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Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии АФото: твиттер Серии А/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура итальянской Серии А. Стоит отметить очередной поражение "Ювентуса", победы "Милана", "Интера" и "Наполи", а также ничью в матче между "Аталантой" и "Лацио".

Суббота, 30 октября

"Аталанта" - "Лацио" - 2:2

"Верона" - "Ювентус" - 2:1

"Торино" - "Сампдория" - 3:0

Воскресенье, 31 октября

"Интер" - "Удинезе" - 2:0

"Сассуоло" - "Эмполи" - 1:2

"Дженоа" - "Венеция" - 0:0

"Фиорентина" - "Специя" - 3:0

"Салернитана" - "Наполи" - 0:1

"Рома" - "Милан" - 1:2

Понедельник, 1 ноября

"Болонья" - "Кальяри" - 1:0

Положение команд: "Наполи", "Милан" - 31; "Интер" - 24; "Рома", "Аталанта" - 19; "Лацио", "Фиорентина" - 18; "Верона", "Ювентус", "Эмполи", "Болонья" - 15; "Торино", "Сассуоло" - 14; "Удинезе" - 11; "Сампдория", "Венеция" - 9; "Дженоа", "Специя" - 8; "Салернитана" - 7; "Кальяри" - 6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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