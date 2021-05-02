Один из лидеров киевского "Динамо" во второй раз станет отцом
Фото: инстаграм Алины Буяльской/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский во второй раз станет отцом. Об этом сообщила его жена Алина в Instagram.
"Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола (В матче чемпионата Украины с "Ворсклой" - 5:1. Прим. - Soccernews) не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления. Да, мы ждем второго малыша", - написала Буяльская.
Чета Буяльских состоит в браке с лета 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочь Злата.
28-летний Буяльский в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13