Один из лидеров киевского "Динамо" во второй раз станет отцом

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Один из лидеров киевского "Динамо" во второй раз станет отцом

Фото: инстаграм Алины Буяльской/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский во второй раз станет отцом. Об этом сообщила его жена Алина в Instagram.

"Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола (В матче чемпионата Украины с "Ворсклой" - 5:1. Прим. - Soccernews) не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления. Да, мы ждем второго малыша", - написала Буяльская.

Чета Буяльских состоит в браке с лета 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочь Злата.

28-летний Буяльский в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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