Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити"
Фото: Твиттер @aguerosergiokun
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро через свой Твиттер объявил, что покинет клуб в конце этого сезона. "Горожане" подтвердили информацию.
"Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.
Я покидаю команду с ощущением удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в "Манчестер Сити". В современно мире такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.
Эти 10 сезонов включили в себя большие достижения. Я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать крепкую связь со всеми, кто любит эту команду. Все эти люди – навсегда в моем сердце.
Я присоединился к "Сити" в 2011 году по ходу перестройки в клубе. С помощью наших владельцев и огромному вкладу многих футболистов нам удалось завоевать место среди лучших клубов мира.
Теперь предстоит сохранить этот результат, но эта задача будет лежать на плечах других игроков. Я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.
После начнется новый этап с новыми вызовами. Я готов к ним с прежней страстью и максимальным профессионализмом, которые присущи мне, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне", – заявил аргентинский нападающий.
— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 29, 2021
Напомним, в составе "Манчестер Сити" Агуэро четыре раза выигрывал АПЛ, пять раз побеждал в Кубке Лиги, три раза - в Суперкубке Англии и взял Кубок Англии.
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|27
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