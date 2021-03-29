Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити"

Фото: Твиттер @aguerosergiokun

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро через свой Твиттер объявил, что покинет клуб в конце этого сезона. "Горожане" подтвердили информацию.

"Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

Я покидаю команду с ощущением удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в "Манчестер Сити". В современно мире такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.

Эти 10 сезонов включили в себя большие достижения. Я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать крепкую связь со всеми, кто любит эту команду. Все эти люди – навсегда в моем сердце.

Я присоединился к "Сити" в 2011 году по ходу перестройки в клубе. С помощью наших владельцев и огромному вкладу многих футболистов нам удалось завоевать место среди лучших клубов мира.

Теперь предстоит сохранить этот результат, но эта задача будет лежать на плечах других игроков. Я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.

После начнется новый этап с новыми вызовами. Я готов к ним с прежней страстью и максимальным профессионализмом, которые присущи мне, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне", – заявил аргентинский нападающий.

Напомним, в составе "Манчестер Сити" Агуэро четыре раза выигрывал АПЛ, пять раз побеждал в Кубке Лиги, три раза - в Суперкубке Англии и взял Кубок Англии.