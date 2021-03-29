Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити"

Теги серхио агуэроманчестер сити

Официально: Агуэро покинет "Манчестер Сити"Фото: Твиттер @aguerosergiokun 
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро через свой Твиттер объявил, что покинет клуб в конце этого сезона. "Горожане" подтвердили информацию.

"Когда цикл подходит к концу, то появляется много разных ощущений.

Я покидаю команду с ощущением удовлетворения и гордости после целых 10 сезонов в "Манчестер Сити". В современно мире такой срок в одном клубе для профессионального футболиста – это необычно.

Эти 10 сезонов включили в себя большие достижения. Я смог стать лучшим бомбардиром клуба в истории и почувствовать крепкую связь со всеми, кто любит эту команду. Все эти люди – навсегда в моем сердце.

Я присоединился к "Сити" в 2011 году по ходу перестройки в клубе. С помощью наших владельцев и огромному вкладу многих футболистов нам удалось завоевать место среди лучших клубов мира.

Теперь предстоит сохранить этот результат, но эта задача будет лежать на плечах других игроков. Я буду работать на пределе до конца сезона, отдавать все свои силы, чтобы выиграть еще больше титулов и принести радость фанатам.

После начнется новый этап с новыми вызовами. Я готов к ним с прежней страстью и максимальным профессионализмом, которые присущи мне, чтобы продолжать выступать на самом высоком уровне", – заявил аргентинский нападающий.

Напомним, в составе "Манчестер Сити" Агуэро четыре раза выигрывал АПЛ, пять раз побеждал в Кубке Лиги, три раза - в Суперкубке Англии и взял Кубок Англии.

Читать также: Агуэро может перейти в "Челси" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

Агуэро хотел бы сыграть вместе с Месси за ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов