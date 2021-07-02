Официально: Андре Силва - игрок "Лейпцига"

Фото: инстаграм "Лейпцига"/Автор неизвестен

Форвард сборной Порутугалии и "Айнтрахта" Андре Силва стал игроком "РБ Лейпцига", сообщает официальный сайт "быков".

Сообщается, что нападающий подписал соглашение сроком на пять лет.

По информации СМИ, "РБ" заплатит за португальца 23 миллиона евро без учетов бонусов.

Заработная плата футболиста в новом клубе составит 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне португалец финишировал на втором месте в гонке бомбардиров Бундеслиги. Он забил 28 голов, сыграв при этом в 32 матчах.

Также не пропустите: Шевченко высказался перед матчем против сборной Англии. | http://soccernews.ru