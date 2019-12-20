Официально: Артета - главный тренер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" объявил о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.

Испанский специалист заключил с "канонирами" контракт до лета 2023 года.

Артета сменил на посту своего соотечественника Унаи Эмери, которого уволили 29 ноября. В течение трёх недель командой на временной основе руководил Фредди Юнгберг.

37-летний тренер перебрался в "Арсенал" из "Манчестер Сити", где он входил в штаб Хосепа Гвардиолы.

Будучи игроком, Артета выступал за "пушкарей" с 2011 по 2016 год.

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