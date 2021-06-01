Официально: Эрик Гарсия - игрок "Барселоны"

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

20-летний футболист присоединился к "сине-гранатовым" на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2026 года.

В соглашении испанца прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

Гарсия является воспитанником "Барсы", он находился в структуре каталонского клуба до 2017 года, после чего оказался в "Сити". Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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