Официально: Маланг Сарр стал игроком "Челси"

Лондонский "Челси" объявил о переходе бывшего защитника "Ниццы" Маланга Сарра.

21-летний француз присоединился к "синим" на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

При этом ближайший год футболист проведёт в аренде в своём бывшем клубе - "Ницце".

Напомним, что Сарр покинул "орлят" этим летом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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