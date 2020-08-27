Официально: Маланг Сарр стал игроком "Челси"

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Официально: Маланг Сарр стал игроком "Челси"

Лондонский "Челси" объявил о переходе бывшего защитника "Ниццы" Маланга Сарра.

21-летний француз присоединился к "синим" на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

При этом ближайший год футболист проведёт в аренде в своём бывшем клубе - "Ницце".

Напомним, что Сарр покинул "орлят" этим летом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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