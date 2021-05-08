Официально: ПСЖ продлил контракт с Неймаром

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Неймаром.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года. Таким образом, договор пролонгирован на 3 сезона.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 112 матчей, забил 85 голов и сделал 51 ассист.

Трансфер бразильца в парижский клуб до сих пор остаётся рекордным - за него было заплачено 222 миллиона евро.

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