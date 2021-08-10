Официально: "Реал Мадрид" подаст в суд на Ла Лигу

Теги реал мадридла лигахавьер тебас

Официально: "Реал Мадрид" подаст в суд на Ла ЛигуФото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" готовится подать в суд на Ла Лигу, ее президента Хавьера Тебаса и инвестиционный фонд CVC, сообщает официальный сайт королевского клуа.

Данное решение было принято на собрании директоров "сливочных", которое проходило сегодня.

По предварительной информации, судебный иск будет основываться на незаконном присвоении активов, которое по информации СМИ произойдет в случае сделки Ла Лиги с фондом CVC.

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