Официально: "Реал Мадрид" подаст в суд на Ла Лигу
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" готовится подать в суд на Ла Лигу, ее президента Хавьера Тебаса и инвестиционный фонд CVC, сообщает официальный сайт королевского клуа.
Данное решение было принято на собрании директоров "сливочных", которое проходило сегодня.
По предварительной информации, судебный иск будет основываться на незаконном присвоении активов, которое по информации СМИ произойдет в случае сделки Ла Лиги с фондом CVC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14