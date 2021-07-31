Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики"

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Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики"Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук официально перешел в португальскую "Бенфику", сообщает сайт лиссабонского клуба.

Контракт украинца с "орлами" подписан на пять лет, а сумму трансфера составила 15 миллионов евро.

До этого форвард выступал за бельгийский "Гент". В 152 матчах за клуб Яремчук забил 61 гол и отдал 18 голевых передач.

"Бенфика" в прошлом сезоне завоевала серебряные медали чемпионата Португалии.

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