Официально: Роман Яремчук - футболист "Бенфики"

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук официально перешел в португальскую "Бенфику", сообщает сайт лиссабонского клуба.

Контракт украинца с "орлами" подписан на пять лет, а сумму трансфера составила 15 миллионов евро.

До этого форвард выступал за бельгийский "Гент". В 152 матчах за клуб Яремчук забил 61 гол и отдал 18 голевых передач.

"Бенфика" в прошлом сезоне завоевала серебряные медали чемпионата Португалии.

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