Околофутбольные истории: в Бундеслиге будет играть клуб из "вымышленного" города - на родном доме "Арминии" хайпуют даже в самом Билефельде

"Билефельда не существует". Возможно, вам приходилось слышать такую ​​фразу, если вы когда-то ездили на родину Гёте и Канта. В Германии ее знают более или менее все. Утверждение происходит от так называемого Билефельдского заговора. Это сатирическая теория, согласно которой города Билефельд на самом деле нет. Его якобы придумали участники всемирного заговора – так называемые "ОНИ" ("SIE"). Кто именно – не уточняется. По шутливыми предположениям, это мощная организация, которая на самом деле управляет властью в Германии. Для подтверждения теории ставят 3 вопроса:

1. Знаете ли вы кого-нибудь из Билефельда?

2. Были ли вы когда-нибудь в Билефельде?

3. Знаете ли вы кого-нибудь, кто когда-либо был в Билефельде?

Если вы на все вопросы отвечаете отрицательно – теория подтверждается. Если же на один из вопросов отвечаете "да" – вы (или тот, кто рассказал вам о существовании Билефельда) автоматически становитесь участником заговора. Как быть с фотографиями города? Сторонники теории без проблем парируют аргумент – все фото сделаны в других локациях и из них созданы вымышленный пейзаж города. Номера машин с Билефельда? Их специально рассылают по Германии для усиления мифа. И даже если вы посетите матч Арминии, которая прорвалась в Бундеслигу и будет принимать у себя команды из "существующих" городов, существование Билефельда трудно доказать. Стадион расположен на окраине, а панораму самого города, которая откроется оттуда, ваши оппоненты назовут декорациями.



Впервые теория была опубликована в 1994 году в Usenet Ахимом Хельдом – студентом Университета Киля. На одной из вечеринок друг Ахима встретил кого-то из Билефельда и крикнул "Das gibt's doch gar nicht". Литературно это предложение можно адаптировать как "Да ты что?!", но дословно он означает "Этого не может быть". Все перетекло в "Билефельда не может быть" и развилось в шутку о теории заговора. То есть Билефельд стал жертвой совершенно случайно. Для конспирологии (и поддержания магии) город стараются НЕ писать полностью. Можно встретить варианты B*e*e*e*d, B**l*f *ld, Blfld и даже B-Wort. С развитием интернета мем о вымышленном Билефельде набрал огромную популярность. Начали развиваться дополнительные шуточные предположение, что "ОНИ" – это ЦРУ, Моссад или даже пришельцы, использующие Университет Билефельда для прикрытия своей базы. Еще интересный вариант: Билефельд придумали, чтобы замаскировать вход в Атлантиду. Впоследствии выпустили фильм, в основу которого легла теория Билефельдского заговора. А вы еще о Бундеслиге думаете!



Шутила об этом даже Ангела Меркель. Канцлер говорила о конференции в Билефельде, после чего добавила: "... если он вообще существует. Мне показалось, что я там была". Ангелу можно понять – никто не хочет попасть в список участников заговора. В самом Билефельде к шутке относятся по-разному. В 1999 году власти города решили выступить с заявлением "Билефельд таки существует", но сделали это первого апреля и добавили новых козырей сторонникам теории. Возможно, это было сделано намеренно, ведь распространение мема способствует популяризации неприметного города. 800-летия Билефельда прошло под тем же девизом "Das gibt's doch gar nicht". А в прошлом году маркетинговый департамент города объявил вознаграждение в размере миллиона евро тому, кто сумеет доказать несуществование Билефельда. Пиар (хайп) был грандиозным – об этом говорили BBC и New York Post.



Как вы уже поняли, Билефельд самом деле существует. Город расположен в Северном Рейне-Вестфалии. Там проживает более 300 000 человек. Билефельд основали на территории Тевтобургского леса, который известен боями между Римской Империей и германскими племенами в 9 году нашей эры. Кстати, те бои дали название "Арминии". Германцы получили неожиданную и очень важную победу в Тевтобургском лесу под предводительством полководца Арминия. Именно в его честь назван футбольный клуб, который уже в следующем сезоне будет играть в Бундеслиге. Шутки о вымышленном Билефельде вы обязательно услышите от комментаторов всех мастей. Так что готовьтесь!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников