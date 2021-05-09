Олич высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнение о возможном уходе из команды хорватского полузащитника Николы Влашича, которым интересуется "Милан".

"Влашич очень и очень важен для этой команды. Если он есть — здорово, это еще один игрок с качеством. У Николы еще есть Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать — полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдет, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь", — приводит слова Олича Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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