Олич высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнение о возможном уходе из команды хорватского полузащитника Николы Влашича, которым интересуется "Милан".
"Влашич очень и очень важен для этой команды. Если он есть — здорово, это еще один игрок с качеством. У Николы еще есть Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать — полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдет, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь", — приводит слова Олича Sport24.
В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2024 года.
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