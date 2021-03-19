Она выставляет меня проституткой: испанская любовница Мамаева ярко высказалась о жене футболиста

Ирен Гарсия Морено, любовница полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, поделилась мнением о жене футболиста Алане.

"Я знаю все про его жизнь. Я дала ему шанс. Я знала, что он честен со мной. Он говорил, что их брак с Аланой ненормален. Он говорил мне, что события никогда не происходят случайно и жизнь может поменяться в любой момент. Я просто наслаждалась нашим счастьем. Если нам суждено быть вместе, это отлично. Если нет, то в этом нет ничего страшного.

Я не Алана. Посмотрите, в каком свете она меня выставляет? Это ужасно. Я даже не знаю, как все это описать. Я устала читать, что она выставляет меня проституткой. Я не такая! У меня панические атаки! Я вынуждена ездить в больницу из-за этого!" - приводит слова девушки "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Мамаева объявила о разводе футболистом.

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