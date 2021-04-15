Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов

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Завершилась стадия 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В первой полуфинальной паре встретятся ПСЖ и "Манчестер Сити", а вторую путевку в финал разыграют между собой "Реал" и "Челси".

Первые матчи стадии пройдут 27 апреля, ответные - 4 мая. Финал турнира запланирован на 29 мая.

Отметим, что в первых матчах полуфиналов хозяевами будут ПСЖ и "Реал".

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