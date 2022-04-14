Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
После завершения стадии 1/4 финала определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Ими стали: "Реал", победивший "Челси" (3:1, 2:3), "Вильярреал", сенсационно одолевший "Баварию" (1:0, 1:1), "Ливерпуль", переигравший "Бенфику" (3:1, 3:3), а также "Манчестер Сити", прошедший "Атлетико" (1:0, 0:0).
В полуфиналах сыграют:
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)
Первые матчи состоятся 26-27 апреля, ответные - 3-4 мая.
Не пропустите: Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля. | http://soccernews.ru
главное
-
Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля
-
"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
-
"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
-
Фанастический матч в Ливерпуле, скромный успех "Ман Сити": результаты Лиги чемпионов 13 апреля
-
"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" в феерическом матче прошел "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за аргентинского таланта
-
Моуринью высказался о предстоящем матче с "Буде-Глимт" в 1/4 финала ЛК
-
Капелло оценил шансы "Реала" выиграть Лигу чемпионов
-
Алана Мамаева рассказала, как Павел вел себя с ее сыном
-
Джака рассказал, сколько он еще будет играть за "Арсенал"
-
"Арсенал" нацелился на экс-хавбека "Манчестер Сити"
-
Экс-игрок "Спартака" ярко высказался о Федуне
-
"Барселона" может купить защитника сборной Хорватии
-
"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму
-
Хави ярко высказался об успехах "Реала" и "Вильярреала" в Лиге чемпионов
-
Сарри попросил "Лацио" купить трех игроков
-
"Интер" нацелился на двух игроков "Реала"
-
Алана Мамаева рассказала о деле Павла и Кокорина
-
Роберто может остаться в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4