Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

После завершения стадии 1/4 финала определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.

Ими стали: "Реал", победивший "Челси" (3:1, 2:3), "Вильярреал", сенсационно одолевший "Баварию" (1:0, 1:1), "Ливерпуль", переигравший "Бенфику" (3:1, 3:3), а также "Манчестер Сити", прошедший "Атлетико" (1:0, 0:0).

В полуфиналах сыграют:

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)

Первые матчи состоятся 26-27 апреля, ответные - 3-4 мая.

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