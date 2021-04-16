Определились полуфинальные пары Лиги Европы

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Завершилась стадия 1/4 финала Лиги Европы.

По итогам стадии образовались такие полуфинальные пары - "Манчестер Юнайтед" - "Рома" и "Вильярреал" - "Арсенал".

Первые матчи полуфиналом состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая.

Отметим, что в первых играх хозяевами выступят "МЮ" и "Вильярреал".

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