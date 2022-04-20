После завершения стадии 1/4 финала определились все полуфиналисты Кубка России.

Ими стали: "Динамо", победившее "Балтику" (1:1, по пенальти - 5:4), "Енисей", переигравший "Рубин" (3:1), "Алания" одолевшая "Зенит" (2:2, по пенальти - 6:5), и "Спартак", обыгравший ЦСКА (1:0).

Полуфинальные пары определятся по результатам жеребьевки, которая пройдёт 21 апреля 2022 года.

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