Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места

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Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места

Стало известно, как распределились места с первого по десятое в рейтинге лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА.

Напомним, что награда досталась форварду "Баварии" Роберту Левандовски, в топ-3 также вошли Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").

1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 52 очка;

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 38;

3. Лионель Месси ("Барселона") - 35;

4. Садио Мане ("Ливерпуль") - 29;

5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 26;

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 25;

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 19;

8. Тьяго Алькантара ("Ливерпуль") - 17;

9. Неймар (ПСЖ) - 16;

10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 13.

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