Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места
Стало известно, как распределились места с первого по десятое в рейтинге лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА.
Напомним, что награда досталась форварду "Баварии" Роберту Левандовски, в топ-3 также вошли Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона").
1. Роберт Левандовски ("Бавария") - 52 очка;
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 38;
3. Лионель Месси ("Барселона") - 35;
4. Садио Мане ("Ливерпуль") - 29;
5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 26;
6. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 25;
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 19;
8. Тьяго Алькантара ("Ливерпуль") - 17;
9. Неймар (ПСЖ) - 16;
10. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - 13.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18