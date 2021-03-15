Опубликована полная заявка сборной России на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022
Тренерский штаб сборной России определился с заявкой команды на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин");
Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА);
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").
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