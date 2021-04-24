Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ

Основатель и генеральный директор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк может стать владельцем лондонского "Арсенала".

Шведский бизнесмен написал в твиттере, что с детства болеет за "канониров" и готов купить контрольный пакет акций клуба.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Напомним, что с 2009 года "Арсенал" принадлежит американцу Стэну Кронке.

По данным Forbes, состояние Эка оценивается в 3,9 миллиарда евро.

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