Основатель Spotify готов купить топ-клуб АПЛ
Основатель и генеральный директор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк может стать владельцем лондонского "Арсенала".
Шведский бизнесмен написал в твиттере, что с детства болеет за "канониров" и готов купить контрольный пакет акций клуба.
As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021
Напомним, что с 2009 года "Арсенал" принадлежит американцу Стэну Кронке.
По данным Forbes, состояние Эка оценивается в 3,9 миллиарда евро.
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|3
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|4
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|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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