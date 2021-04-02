Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены
Фото: Твиттер @PauDybala_JR
Между форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой и руководством клуба в данный момент достаточно натянутые отношения, сообщает Calciomercato.com.
Причиной этому стало нежелание футболиста продвигаться в переговорах о новом контракте. Причем уровень игры, который аргентинец показывал в последнее время не соответствует его зарплатным ожиданиям. Последней каплей стала вечеринка у Уэстона Маккенни, которая нарушала карантинные требования.
Боссы "старой синьоры" считают, что Дибала хочет покинуть клуб бесплатно, однако в клубе намерены сделает все, чтобы предотвратить такую ситуацию. Срок текущего контракта футболиста истекает летом 2022 года.
Как сообщалось ранее, Дибале был предложен договор на 10 миллионов евро в год с учетом бонусов, но футболист отказался его подписывать.
В сезоне 2020/2021 27-летний нападающий сыграл 11 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Аргентинец из-за травмы не выходил на поле с 10 января.
Читать также: Дибала извинился за нарушение карантина | http://soccernews.ru
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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