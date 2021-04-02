Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены

Фото: Твиттер @PauDybala_JR

Между форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой и руководством клуба в данный момент достаточно натянутые отношения, сообщает Calciomercato.com.

Причиной этому стало нежелание футболиста продвигаться в переговорах о новом контракте. Причем уровень игры, который аргентинец показывал в последнее время не соответствует его зарплатным ожиданиям. Последней каплей стала вечеринка у Уэстона Маккенни, которая нарушала карантинные требования.

Боссы "старой синьоры" считают, что Дибала хочет покинуть клуб бесплатно, однако в клубе намерены сделает все, чтобы предотвратить такую ситуацию. Срок текущего контракта футболиста истекает летом 2022 года.

Как сообщалось ранее, Дибале был предложен договор на 10 миллионов евро в год с учетом бонусов, но футболист отказался его подписывать.

В сезоне 2020/2021 27-летний нападающий сыграл 11 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Аргентинец из-за травмы не выходил на поле с 10 января.