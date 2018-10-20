"Отскок" недели: "Челси" в компенсированное время вырывает ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"

Матч 9 тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сопровождался одной очень важной темой, которая, словно козырный туз, перекрывала все остальные разговоры о беспроигрышной серии "аристократов" или о восьмом месте "дьяволов" в турнирной таблице. Короче говоря, никого не интересовали турнирные расклады, все говорили о том, сможет ли Сарри уволить Моуринью. Перед началом матча для этого были все ресурсы, даже Антонио Рюдигер восстановился. А в "Манчестер Юнайтед" вряд ли будут терпеть место за пределами десятки и шестую осечку в сезоне.

Первый тайм противостояния прошел в режиме беспрерывной борьбы, в которой имел место всего один удар в створ ворот. Именно он и завершился голом и заложил фундамент возможной дальнейшей отставки Моуринью. На 21 минуте Виллиан подал мяч с угла поля, Рюдигер отлепился от Погба внутри штрафной площади и точным ударом головой положил игровой снаряд в дальний угол ворот Де Хеа – 1:0. Реакция Погба была весьма красноречивой, но она ни коем образом не могла отменить тот факт, что именно главный инициатор конфликтов с главным тренером дал подопечным Сарри отличится.

Что касается игры "красных дьяволов", то в первой половине встречи они проиграли "аристократам" практически во всех статистических компонентах и смогли лишь раз ударить по воротам. На 16 минуте Люк Шоу отправил "кожаный снаряд" в штрафную, Лукаку выиграл верх, но, пребывая в шести метрах от ворот, пробил намного выше.

В начале второго тайма "Челси" имел заметное преимущество, и даже создал несколько моментов, но это ни коем образом не спасло от того, что на 55 минуте "синих" уничтожили их же оружием – первой же опасной атакой в матче. Только в отличии от "аристократской", атака "Манчестер Юнайтед" получилась размашистой и состояла из двух волн. Сначала Мата пробивал в ближний угол с линии штрафной, но Кепа спас, а уже со второй попытки все прошло уверенно: обратная передача в штрафную наша Янга, тот пробил, мяч попал в Рэшфорда и Аспиликуэту и в итоге отскочил на Марсиалю. Именно француз и отправил игровой снаряд в ворота с линии вратарской – 1:1. Интересно, что вторая волна атаки "дьяволом" сопровождалась лежанием Маркоса Алонсо внутри собственной штрафной.

После забитого гола подопечные Жозе Моуринью начали подавать признаки жизни, однако это не мешало "Челси" создавать опасные моменты. Сначала Давид Луис на 66 минуте откликнулся на идеальную подачу Виллиана со стандарта, но головой не сумел переправить мяч в дальний угол. А через пять минут Канте зарядил с дальней дистанции, но Де Хеа отбил мяч на угловой. Но все это было лишь разминкой перед голом… "Манчестера". На 73 минуте подопечные Моуринью вышли в быструю атаку, мяч дошел в штрафную до Марсиаля, который качнул защитника и бильярдным ударом в дальний угол, на который Кепа даже не среагировал, вывел "красных дьяволов" вперед – 1:2.

На последних минутах "Челси" постарался организовать финальный штурм и это получилось! Последний стандарт оказался голевым и принес подопечным Сарри один балл. После подачи Аспиликуэты сначала Давид Луис попал в штангу, потом Рюдигер с двух метров нашел вытянутую руку Де Хеа, но в итоге Росс Баркли уже без помех с метра расстрелял чужие ворота ‒ "Челси" спасен! Подобный сценарий был бы очень бледным и пресным без стычек. Наверное, потому Моуриньо и бросился догонять одного из помощников Сарри. Причина подобного поступка неизвестна, да и вряд ли кто-либо поведает ее в точности. Остается только констатировать, что матч закончился со счетом 2:2. "Челси" на время вырывается в лидеры, а МЮ и дальше остается восьмым. Уволил ли Сарри Моуринью? Пока, пожалуй, нет!

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голы: Рюдигер, 21 – 1:0; Марсиаль, 55 – 1:1; Марсиаль, 73 – 1:2; Баркли, 90+6 – 2:2.

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 69) – Азар, Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу – Матич, Погба – Марсиаль (Перрейра, 84), Мата (Эррера, 75), Рэшфорд (Санчес, 75) – Лукаку.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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