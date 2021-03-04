Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

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Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контрактЗащитник "Краснодара" Амбруаз Ойонго покинет российский клуб сыграв всего в одном матче. Как сообщает Адриен Дюран, агент футболиста, его подопечный вернется в "Монпелье", сообщает "СЭ".

Причиной стала травма, полученная 28 февраля в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Урала" (2:2). Ойонго вышел на замену еще в первом тайме, но повредил крестообразные связки колена и не вышел на вторую половину встречи.

"Операция пройдет в Барселоне. Затем мы возвращаемся в "Монпелье". Благодарны "Краснодару", они шикарны, выплатили зарплату до конца сезона", – сказал агент.

Напомним, "Краснодар" арендовал игрока до конца сезона.

Читать также: Ойонго высказался о причине травмы, из-за которой рискует пропустить остаток сезона | http://soccernews.ru
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