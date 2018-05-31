Памела Райф - девушка, которую Кариус упустил, как мяч после удара Бэйла

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Памела Райф - девушка, которую Кариус упустил, как мяч после удара БэйлаФинальный матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" стал для голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса из-за двух его грубых ошибок одним из самых больших разочарований в его жизни. Но здесь мы вспомним о другой неудаче 24-летнего вратаря - его бывшей девушке Памеле Райф. Упустить такую красотку тоже надо было еще умудриться.

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