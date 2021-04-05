Паредес может уйти из ПСЖ

Теги леандро паредеспсжтрансферы

Паредес может уйти из ПСЖФото: Твиттер @SC_ESPN 
Хавбек ПСЖ Леандро Паредес может в ближайшее трансферное окно сменить клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино не видит полузащитника в своих схемах. Одним из вариантов для клуба будет включение аргентинца в сделку по покупке какого-либо более важного игрока. 

Напомним, Паредес присоединился к ПСЖ в январе 2019 года, после трансфера из питерского "Зенита".

В сезоне 2020/2021 26-летний футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

Читать также: Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе | http://soccernews.ru
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