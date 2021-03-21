Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе

Фото: твиттер le_Parisien_PSG/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес рассказал, в зимнее трансферное окно он отказался перейти в миланский "Интер".

"Меня все устраивает в ПСЖ. Я уверен в партнерах по команде и это повлияло на мое решение остаться. Я хорошо влияю на игру команды. Мне звонили одноклубники и просили меня не уходить. Это укрепило мое решение", - приводит слова Паредеса Football Italia.

В январе "Интер" предлагал парижанам обменять Паредеса на датского полузащитника Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне 26-летний Паредес провел за ПСЖ 26 матчей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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