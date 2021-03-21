Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе

Теги псжинтер миланлеандро паредескристиан эриксентрансферы

Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Интер" в январе

Фото: твиттер le_Parisien_PSG/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес рассказал, в зимнее трансферное окно он отказался перейти в миланский "Интер".

"Меня все устраивает в ПСЖ. Я уверен в партнерах по команде и это повлияло на мое решение остаться. Я хорошо влияю на игру команды. Мне звонили одноклубники и просили меня не уходить. Это укрепило мое решение", - приводит слова Паредеса Football Italia.

В январе "Интер" предлагал парижанам обменять Паредеса на датского полузащитника Кристиана Эриксена.

В нынешнем сезоне 26-летний Паредес провел за ПСЖ 26 матчей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куда тебе, старый пердун: жена Карпина ярко потроллила мужа

Куда тебе, старый пердун: жена Карпина ярко потроллила мужа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов