Павар поделился мнением о "Баварии" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Павара\Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Бенжамен Павар поделился мнением о перспективах немецкой команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Ни одна команда нас не пугает. Мы мюнхенская "Бавария", один из лучших клубов мира.

Мы не боимся ни "Реала", ни ПСЖ", – сказал французский футболист.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Бавария" сыграет против "Ред Булл Зальцбург". Матчи пройдут 15 февраля и 8 марта.

Последний раз мюнхенский клуб брал трофей Лиги чемпионов в сезоне 2019\20, когда в финале турнира обыграл ПСЖ (1:0) благодаря голу Комана.

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