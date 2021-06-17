Павел Кучеров высказался о детском футболе в России

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Павел Кучеров высказался о детском футболе в РоссииТренер, скаут и селекционер Павел Кучеров, который более 20 лет трудился в Нидерландах, высказался о детском футболе.

– Ходил на футбол в Москве и слышал, как тренер прям орал на 9-10-летних ребят. В Голландии так может быть?

– Возвращаемся к тому, что в России тренер часто работает с одной командой 9 лет. То есть у нас команда – это собственность тренера, по сути. Такие его маленькие спортивные рабы.

Но вообще, если тренер на тебя постоянно орет, то футболистом тут никак нельзя стать. Потому что футбол — это психология, это отсутствие страха. Почему в Голландии футболисты быстрее начинают играть на взрослом уровне? Им доверяют, не кричат, дают право на ошибку.

Опять же, в Голландии тренер в системе. И любая уважающая себя академия просто такому [кричающему на детей] тренеру задаст вопрос: "Ты для себя работаешь или ты частичка академии и здесь, чтобы помогать детям развиваться, воспитывать их для первой команды? Если для себя, то есть множество клубов, в которых ты можешь один год матом покричать и выйти в ЛЧ. Вот, пожалуйста, тебе туда, а у нас другая цель", – сказал Кучеров.

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