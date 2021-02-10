Павлюченко вспомнил эпизод с Каном, после которого захотел замениться
Экс-форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился историей встречи с легендарным голкипером "Баварии" Оливером Каном в одном из матчей еврокубков.
"В "Баварии" менялись поколения, но стиль оставался всегда: эта машина выносила всех. Играли не так ярко, как "Барселона" и "Реал", но все равно добивались результата.
Помню, мы со "Спартаком" мощно играли против Мюнхена в Лиге Чемпионов — бились на выезде, дома сыграли 2:2. Был один эпизод в матче, мы подавали угловой, а Оливер Кан на меня так посмотрел, что я хотел повернуться к тренеру и сказать: "Меняйте меня быстрее", — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту "Чемпионата".
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