Павлюченко вспомнил эпизод с Каном, после которого захотел замениться

Экс-форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился историей встречи с легендарным голкипером "Баварии" Оливером Каном в одном из матчей еврокубков.

"В "Баварии" менялись поколения, но стиль оставался всегда: эта машина выносила всех. Играли не так ярко, как "Барселона" и "Реал", но все равно добивались результата.



Помню, мы со "Спартаком" мощно играли против Мюнхена в Лиге Чемпионов — бились на выезде, дома сыграли 2:2. Был один эпизод в матче, мы подавали угловой, а Оливер Кан на меня так посмотрел, что я хотел повернуться к тренеру и сказать: "Меняйте меня быстрее", — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту "Чемпионата".



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