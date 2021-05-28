Павлюченко вспомнил об игре против Роналду
Фото инстаграм Романа Павлюченко
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал об игре против Криштиану Роналду, который ранее выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед".
Россиянин поделился воспоминаниями о финале Кубка Английской Лиги в 2008 году.
"Против нас играл Роналду - всех обыгрывал на финтах, бил, носился, как лось. Роналду, кстати, похож на Бэйла: это не человек, а робот. В него ввели программу, и он её выполняет, пока не кончится бензин. И бензин не кончается", - отметил Павлюченко.
Роналду выступал за "МЮ" до 2009 года, после чего ушёл в "Реал", а с 2018 года защищает цвета "Ювентуса".
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|Команда
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18