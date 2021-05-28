Павлюченко вспомнил об игре против Роналду

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Павлюченко вспомнил об игре против Роналду

Фото инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал об игре против Криштиану Роналду, который ранее выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед".

Россиянин поделился воспоминаниями о финале Кубка Английской Лиги в 2008 году.

"Против нас играл Роналду - всех обыгрывал на финтах, бил, носился, как лось. Роналду, кстати, похож на Бэйла: это не человек, а робот. В него ввели программу, и он её выполняет, пока не кончится бензин. И бензин не кончается", - отметил Павлюченко.

Роналду выступал за "МЮ" до 2009 года, после чего ушёл в "Реал", а с 2018 года защищает цвета "Ювентуса".

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