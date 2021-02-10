Павлюченко высказался об отношении к Хиддинку в сборной России
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил, как игроки национальной команды относились к Гусу Хиддинку.
"Гуса мы никогда не называли тренером – любили, уважали и говорили "отец". Его мотивация была очень простая: "Вы в футболе умеете все". Результата мы добились во многом благодаря атмосфере в команде, которую создал Гус. В коллективе было уважения между игроками и тренерским штабом. Мы могли неформально пообщаться - Гус мог, например, остановить тренировку и рассказать анекдот. Он создавал какую-то семейную атмосферу. И запомнился любовью к капучино и красному вину", – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером Евро-2008.
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