Павлюченко высказался об отношении к Хиддинку в сборной России

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил, как игроки национальной команды относились к Гусу Хиддинку.

"Гуса мы никогда не называли тренером – любили, уважали и говорили "отец". Его мотивация была очень простая: "Вы в футболе умеете все". Результата мы добились во многом благодаря атмосфере в команде, которую создал Гус. В коллективе было уважения между игроками и тренерским штабом. Мы могли неформально пообщаться - Гус мог, например, остановить тренировку и рассказать анекдот. Он создавал какую-то семейную атмосферу. И запомнился любовью к капучино и красному вину", – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".