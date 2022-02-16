Педри поделился ожиданиями от матча с "Наполи"

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Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес поделился ожиданиями от матча против "Наполи" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.

"Это важный матч для нас, мы не в Лиге чемпионов, как хотели, но мы в Лиге Европы и хотим победить в этом турнире. "Барселона" всегда фаворит и привыкла побеждать, постараемся победить. Мы хотим, чтобы болельщики были в восторге от нашей игры.

У "Наполи" хорошая полузащита, и они знают, что делают. Я знаю Фабиана [Руиса] по сборной Испании. Они очень хорошо играют в центре. Мы постараемся контролировать игру и выиграть.

Фанаты должны быть взволнованы. Мы ребята, пытающиеся преуспеть, мы - "Барселона". Мы будем сражаться до смерти за наш клуб", - сказал испанец.

Игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится уже завтра, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный пройдет 24 февраля.

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