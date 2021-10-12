Педро Порро хочет перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Порро/Автор неизвестен

Правый защитник сборной Испании и "Спортинга" из Лиссабона Педро Порро хочет продолжить свою карьеру в мадридском "Реале", сообщает испанский инсайдер Марио Кортехьяна.

По информации источника, на данный момент в вопросе этого трансфера нет никакой конкретики - королевский клуб просто следит за ним, как и за многими другими игроками.

В то же время инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что на данный момент "Реал" не интересуется правыми защитниками.

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