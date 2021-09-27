Педро – третий игрок, забивавший в римском дерби и за "Лацио", и за "Рому"

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Педро – третий игрок, забивавший в римском дерби и за "Лацио", и за "Рому"

Фото твиттер Педро Родригеса

Испанский вингер Педро Родригес повторил достижение Арне Сельмоссона и Александара Коларова.

Как сообщает Opta, только этим трём футболистам удавалось забивать в римском дерби и за "Лацио", и за "Рому".

Педро выступал за "волков" в сезоне 2020/21, а в августе этого года перебрался в стан "орлов".

Сельмоссон с 1955 по 1958 год выступал за "Лацио", а с 1958 по 1961 год - за "Рому". Коларов - с 2007 по 2010 год за "Лацио", а с 2017 по 2020 год - за "Рому".

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