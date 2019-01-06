Переход Балотелли в "Марсель" находится под угрозой срыва

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Переход Балотелли в "Марсель" находится под угрозой срыва

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли может не перейти в "Марсель", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "Марселя" может уволить с поста главного тренера Руди Гарсию после вылета команды из Кубка Франции от клуба четвертого дивизиона "Андрезье" (0:2).

Так как инициатором трансфера Балотелли был именно Гарсия, новый наставник провансальцев может отказаться от услуг форварда.

В нынешнем сезоне 28-летний Балотелли провел за "Ниццу" 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом истекает через полгода.

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