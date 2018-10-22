Перес готов выделить 100 миллионов евро на покупку нового нападающего

Теги реал мадридинтер миланфлорентино пересмауро икарди

Перес готов выделить 100 миллионов евро на покупку нового нападающегоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выделить 100 миллионов евро на покупку нового нападающего, информирует Football Espana.

Согласно сведениям источника, приоритетным кандидатом на роль нового лидера атак своей команды руководство  "сливочных" видят форварда миланского "Интера" Мауро Икарди. Предпринять попытки его подписать королевский клуб намерен в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Икарди забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 9 играх за "Интер".

Напомним,  "Реал" может объявить об увольнении Лопетеги в течение сегодняшнего дня. | soccernews.ru

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