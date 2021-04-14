Перес определился с будущим Азара

Фото Твиттер @hazardeden10

Переизбранный президент "Реала" Флорентино Перес не собирается расставаться с вингером Эденом Азаром.

По сведениям France Football, Перес дал понять футболисту и его окружению, что будущее бельгийца по-прежнему связано с мадридским клубом.

Отмечается, что Перес желает, чтобы Азар добился успеха в составе "Реала". Поэтому его не буду использовать в возможных сделках по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.

В этом сезоне Азар принял участие в 14 матчах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Читайте также: "Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду. | http://soccernews.ru