Перес определился с будущим Азара
Переизбранный президент "Реала" Флорентино Перес не собирается расставаться с вингером Эденом Азаром.
По сведениям France Football, Перес дал понять футболисту и его окружению, что будущее бельгийца по-прежнему связано с мадридским клубом.
Отмечается, что Перес желает, чтобы Азар добился успеха в составе "Реала". Поэтому его не буду использовать в возможных сделках по Килиану Мбаппе и Эрлингу Холанду.
В этом сезоне Азар принял участие в 14 матчах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
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