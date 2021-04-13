Перес переизбран на пост президента "Реала" из-за отсутствия других кандидатов

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Перес переизбран на пост президента "Реала" из-за отсутствия других кандидатов

Фото AFP

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес продлил свои полномочия на четыре года, сообщает AS.

74-летний менеджер был автоматически переизбран на руководящий пост в связи с отсутствием других кандидатов.

Из-за безальтернативности выборов голосование решили не проводить. Действующий президент предоставил финансовые гарантии (124 миллиона евро) и продолжит занимать пост до 2025 года.

Перес впервые стал главой "Реала" в июле 2000 года. В феврале 2006-го он подал в отставку, но в 2009-м вернулся на должность.

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