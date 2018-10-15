Первая осечка Луиса Энрике: Испания проиграла Англии в Лиге Наций

Сборная Испании вернулась на "Бенито Вильямарин". Последний матч национальной команды на этой севильской арене состоялся 7 июня 1995 года, тогда "красная фурия" победила Армению. Во многих отношениях "Бенито Вильямарин" является знаковым для испанской национальной команды. Во-первых, все матчи Испании здесь были победными, кроме одного – в 1991 году против Франции (1:2). Во-вторых, именно здесь случилась вторая по результативности и одна из самых знаковых побед в истории испанского футбола – 12:1 против Мальты. История того противостояния слишком интересна, чтобы вложить ее в один абзац, но итогом стал выход команды на Евро-1984 в практически безвыходной ситуации. Сегодня об этом вспоминают разве что для красного словца, или ради статистической сводки. Всех интересует только сегодняшняя игра!

Очень интересно было наблюдать за сборной Англии, ведь именно ей нужно было выигрывать, если, конечно, "трех львов" интересуют результаты в Лиге Наций. Кроме того, выигрыш парней из Туманного Альбиона сразу же реабилитировал бы интригу в группе А1, которая до начала матча находилась в состоянии клинической смерти, особенно на фоне предматчевых раскладов. Возможно, именно потому Гарет Саутгейт сделал большое количество корректировок по сравнению с матчем с Хорватией, в первую очередь перестроив стартовую формацию. Луис Энрике тоже был не слишком консервативен, и дал сыграть тем, кого раньше в стартовом составе было не видать. Так с первых минут газон стадиона "Бенито Вильямарин" вышел опробовать защитник Хонатан Кастро, который в текущем сезоне очень неплохо проявляет себя в составе английского "Вулверхэмптона".

Стартовые минуты встречи остались за "красной фурией". При этом ничего своего подопечные Луиса Энрике не создали, каждый из моментов так или иначе являлся следствием потери мяча в исполнении английской обороны. На 5 минуте Маркус Алонсо был очень близок к тому, чтобы открыть счет. После навеса с углового левый защитник "Челси" воспользовался скидкой Сауля на дальнюю штангу и в падении пытался переправить мяч в ворота, но сделал это неудачно – мяч полетел не прямо, а в сторону, ударился об корпус Пикфорда и вылетел в поле. Англичане старались увиливать от режущих позиционных атак испанцев с помощью быстрых выпадов, и именно они стали визитной карточкой и спасительной соломинкой для подопечных Гарета Саутгейта в первом тайме.

Уже на 16 минуте первая быстрая атака сборной "трех львов", которая подходила под категорию "толковая", закончилась голом. Маркус Рэшфорд выдал отличную разрезную передачу на Стерлинга, тот вышел на свидание с Де Хеа и ударом в дальнюю девятку пробил своего оппонента – 0:1, первый же момент Англии во встрече конвертировался в гол.

Испания старалась убедить себя, а заодно и болельщиков, в случайности подобного исхода и душила англичан с помощью владения мячом и точных забросов штрафную. Но подопечные Гарета Саутгейта совершенно не испугались, более того, реализовали свой второй момент в матче. Харри Кейн выиграл мяч после длинного заброса, развернулся, увидел Рэшфорда и отдал точный пас на нападающего "Манчестер Юнайтед" сквозь троих защитников соперника. Маркус показал отвратительную нулевую реализацию выходов один-на-один в матче с Хорватией, но с испанцами не промахнулся – 0:2.

На фоне стараний Испании, которые хоть и были видны, но ни коем образом не превращались в грандиозные голевые моменты, Англия играла достаточно сдержано, но в то же время остро, а их третий гол на 38 минуте показался и вовсе издевательским, будто бы пробили оборону условной Латвии. Росс Баркли совершил отличный заброс в штрафную в стиле Иньесты, Харри Кейн, забежав за спину защитников, в падении отдал пас на дальнюю штангу, откуда Стерлинг забивал уже в пустые ворота – 0:3, и это удивительный случай, когда Англия забивает три гола с игры, на Чемпионате Мира подобного и с огнем было не сыскать.

Во втором тайме Испания заиграла еще более активно и к 58 минуте все те полумоменты, которые были созданы в начале второй половины встречи, в итоге собрались воедино и превратились в забитый гол. Марко Асенсио подал угловой, а Пако Алькасер, который вышел на поле всего пару минут назад, вырвался на ближнюю штангу и головой положил игровой снаряд в дальний угол – 1:3. А через 300 секунд "красная фурия" и вовсе могла рассчитывать на пенальти и второй забитый гол, когда Пикфорд потерял мяч внутри собственной штрафной и руками не дал Родриго забить. Но Шимон Марчиняк на точку не указал, потому второй гол пришлось отложить.

После 75 минуты Испания окончательно перешла на чужую половину поля и начала методично раскачивать своих английских коллег, пытаясь найти брешь в плотной обороне, которая с каждой минутой садилась все ближе к собственным воротам. На 84 минуте Марско Асенсио имел все шансы забить второй и организовать максимально жаркую концовку, но его удар из-за пределов штрафной в ближний угол получился неточным. А через несколько оборотов секундной стрелки Мората оказался первым на добивании после парированного прострела в штрафную, но не успел как следует поставить ногу и игровой снаряд прошел мимо.

Как не старалась "красная фурия" спасти матч, итоговый счет остался за англичанами – 2:3. На восьмой компенсированной минуте Рамос головой замкнул подачу с фланга, но после этого польский арбитр даже не дал командам продолжить игру с центра поля. Сборная из Туманного Альбиона побеждает в Испании впервые с 18 февраля 1987 года, а также прерывает победную серию Луиса Энрике у руля своей новой команды. По итогам встречи Англия набрала 4 балла в группе Лиги Наций и приблизилась к испанцам на расстояние двух очков. Шансы на первое место еще есть, но для этого нужно побежать Хорватию, а "шашечные" должны победить Испанию. Расклады невероятно сложные, но возможные!

Испания – Англия – 2:3

Голы: Стерлинг, 16 – 0:1; Рэшфорд, 30 – 0:2; Стерлинг, 38 – 0:3; Алькасер, 58 – 1:3; Рамос, 90+8 – 2:3.

Испания: Де Хеа – Хони, Рамос, Начо, Алонсо – Бускетс, Сауль (Алькасер, 56), Тиаго – Асенсио, Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72).

Англия: Пикфорд – Триппьер (Александр-Арнольд, 85), Магуайр, Гомез, Чилуэлл – Дайер, Баркли (Уокер, 76), Уинкс (Чалоба, 90) – Стерлинг – Рэшфорд, Кейн.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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