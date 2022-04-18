Пике получил миллионы за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии

Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен

Президент Королевской Федерации Испанского Футбола Луис Рубиалес договорился с Жераром Пике о сборе миллионной комиссии за продажу Суперкубка Испании Саудовской Аравии, сообщает El Confidencial.

Документы и аудиозаписи, к которым имело доступ издание, показывают, что президент RFEF оказывал давление на власти Эр-Рияда, чтобы они заплатили игроку "Барселоны" до 24 миллионов евро за участие в турнире в этой стране, а затем пытался скрыть участие игрока в контракте.

"Жери, поздравляю. И я не про вчерашнюю отличную игру или твой гол. Я про то, что уже прошло 12 часов, и поэтому соглашение с Саудовской Аравией уже в силе. Обнимаю, спасибо за все", - говорит Рубиалес в адрес Пике в аудиозаписи от 15 сентября 2019 года.

"Смотри, Жери: я собираюсь обсудить это и с "Мадридом" (продажу Суперкубка Саудовской Аравии - прим.), но думаю, что они мне откажут. Учитывая их отказ, мы задолбаемся обосновывать правомерность всего этого.

Мы говорим о том, что это команда с самым вместительным стадионом ("Камп Ноу"), что это чемпион Ла Лиги ("Барса"), что это победитель или финалист Кубка. Думаю, у нас есть легитимность", - говорил Рубиалес Пике 3 марта 2019 года.

По информации источника, до сегодняшнего дня Пике получил 6 миллионов евро.

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