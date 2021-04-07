Пирло назвал цели "Ювентуса" на остаток сезона

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Пирло назвал цели "Ювентуса" на остаток сезонаФото: Calciomercato

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о целях команды на остаток сезона.

"Цель топ-4, так как добраться до вершины таблицы сложно. Нам нужно выиграть мини-турнир длиной в 10 игр и взять Кубок Италии. Мы сожалеем и по поводу Лиги Чемпионов, и по поводу чемпионата. Когда ты возглавляешь "Ювентус", необходимо не выбирать между целями, а достигать их.

"Беневенто" лишил нас чемпионских амбиций. У нас была возможность пробиться дальше в ЛЧ, и вчера мы просто вышли из себя во просмотра матчей ЛЧ", - приводит слова Пирло Calciomercato.

После 29 туров "Ювентус" идет в Серии А на третьем месте, отставая от лидирующего "Интера" на 12 очков.

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