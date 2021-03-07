Пирло объяснил, почему оставил Роналду в запасе в матче с "Лацио"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, почему он принял решение не выпустить португальского нападающего Криштиану Роналду в основном составе в матче 25-го тура чемпионата Италии с "Лацио".

"Роналду провел 8-9 матчей подряд, поэтому мы договорились с ним, что он получит отдых. Это было плановое решение. Парни смогли справиться без Криштиану. Роналду забил уже 20 голов. Поэтому нормально, что смогли забить и другие игроки", - приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, что 36-летний Роналду вышел на поле на 69-й минуте и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Ювентуса" в матче с "Лацио". | http://soccernews.ru