Пирло прокомментировал поступок Роналду, бросившего футболку "Ювентуса"
Фото B/R Football
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о поведении нападающего своей команды Криштиану Роналду.
Напомним, что после завершения матча 30-го тура Серии А против "Дженоа" (3:1) звёздный португалец бросил на газон футболку своей команды. Есть версия, что 36-летний форвард оставил майку на поле, поскольку обещал подарить её мальчику, подающему мячи.
"Не думаю, что есть основания штрафовать его. Он просто был на эмоциях, потому что хочет забивать в каждом матче. Это нормально. Такое случается со всеми футболистами. Не думаю, что клуб будет применять какие-то санкции", - цитирует Пирло Sky Sport Italia.
В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".
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|Милан
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
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|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Торино
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|20
|Брешия
|27
|17