Пирло прокомментировал поступок Роналду, бросившего футболку "Ювентуса"

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Пирло прокомментировал поступок Роналду, бросившего футболку "Ювентуса"

Фото B/R Football

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о поведении нападающего своей команды Криштиану Роналду.

Напомним, что после завершения матча 30-го тура Серии А против "Дженоа" (3:1) звёздный португалец бросил на газон футболку своей команды. Есть версия, что 36-летний форвард оставил майку на поле, поскольку обещал подарить её мальчику, подающему мячи.

"Не думаю, что есть основания штрафовать его. Он просто был на эмоциях, потому что хочет забивать в каждом матче. Это нормально. Такое случается со всеми футболистами. Не думаю, что клуб будет применять какие-то санкции", - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола и сделал 4 ассиста в 37 матчах в составе "Ювентуса".

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