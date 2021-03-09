Пирло высказался о возможном увольнении из "Ювентуса" в случае вылета из ЛЧ

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Пирло высказался о возможном увольнении из "Ювентуса" в случае вылета из ЛЧ

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, боится ли он отставки, если его команда сегодня завершит выступление в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" примет "Порту" в ответном матче 1/8 финала главного еврокубка после гостевого поражения 1:2.

"Если бы я думал, что моё будущее зависит от игры с "Порту", то меня здесь бы не было. Понимаю важность предстоящей встречи, но я сосредотачиваюсь на любом матче. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов. Я работаю изо дня в день, зная свои цели в рамках клубного проекта", - приводит слова Пирло Goal.com.

Матч "Ювентус" - "Порту" начнётся в 23:00 по московскому времени. Где его можно посмотреть, узнаете здесь.

Не пропустите: Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту". | http://soccernews.ru
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