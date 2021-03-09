Пирло высказался о возможном увольнении из "Ювентуса" в случае вылета из ЛЧ
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, боится ли он отставки, если его команда сегодня завершит выступление в Лиге Чемпионов.
Напомним, что "старая синьора" примет "Порту" в ответном матче 1/8 финала главного еврокубка после гостевого поражения 1:2.
"Если бы я думал, что моё будущее зависит от игры с "Порту", то меня здесь бы не было. Понимаю важность предстоящей встречи, но я сосредотачиваюсь на любом матче. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов. Я работаю изо дня в день, зная свои цели в рамках клубного проекта", - приводит слова Пирло Goal.com.
Матч "Ювентус" - "Порту" начнётся в 23:00 по московскому времени. Где его можно посмотреть, узнаете здесь.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17