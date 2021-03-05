Пирло высказался об усталости Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о причинах отсутствия отдыха у нападающего команды Криштиану Роналду.

"Он много играет, поэтому ему бы пошли на пользу день или два отдыха. Но сейчас мы ограничены в возможностях, поэтому Криштиану приходится терпеть. Уверен, что Роналду будет работать столько, сколько нужно команде. Это невероятный профессионал, который подаёт пример как на поле, так и за его пределами. Не сомневаюсь, что он продолжит в том же духе", - цитирует Пирло Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Роналду забил 27 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах. В феврале ему исполнилось 36 лет.

"Ювентус" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. "Старая синьора" отстаёт от лидирующего "Интера" на 10 очков, имея игру в запасе.

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