Пирло высказался об усталости Роналду

2 Теги ювентускриштиану роналдуандреа пирло

Пирло высказался об усталости Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал о причинах отсутствия отдыха у нападающего команды Криштиану Роналду.

"Он много играет, поэтому ему бы пошли на пользу день или два отдыха. Но сейчас мы ограничены в возможностях, поэтому Криштиану приходится терпеть. Уверен, что Роналду будет работать столько, сколько нужно команде. Это невероятный профессионал, который подаёт пример как на поле, так и за его пределами. Не сомневаюсь, что он продолжит в том же духе", - цитирует Пирло Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Роналду забил 27 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах. В феврале ему исполнилось 36 лет.

"Ювентус" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. "Старая синьора" отстаёт от лидирующего "Интера" на 10 очков, имея игру в запасе.

Не пропустите: "Ювентус" может продать де Лигта для продления контракта с Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Настоящий Роналдо - это бразилец.... Настоящий и неповторимый в свое время..

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какой же Роналду профессиональный!И спортивный!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 марта

Главные новости дня: 5 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов